В ГПУ раскрыли причины обысков в порту Фирташа

Обыски связаны с расследованием дела по факту умышленного уклонения от уплаты налогов

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) заявили, что проведенные накануне обыски в морском специализированном порту Ника-Терра, который принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, связаны с расследованием дела по факту умышленного уклонения от уплаты налогов предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что ряд субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, направленную на перемещение сельскохозяйственной продукции за пределы территории Украины", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что приобретение сельскохозяйственной продукции предприятиями документально не было отражено, а для ее производства у компаний отсутствовали необходимые следующие условия: собственные или арендованные земельные участки, складские помещения, транспортные средства, основные средства, наемные работники, что свидетельствует о проведении операций по легализации товаров неустановленного происхождения.

Следствием установлено, что экспортированная продукция закупается у населения за наличные, без соответствующего удержания налога на доходы физических лиц. Кроме того, указанными предприятиями не декларируется и соответственно не уплачивается налог на прибыль.

Согласно решению Печерского районного суда Киева, обыски также были проведены в Николаевском морском торговом порту и у компании ТИС-Зерно.

Напомним, 26 апреля Генпрокуратура и КОРД пришли с обысками в николаевский порт Ника-Тера.

Отметим, что в Group DF назвали обыски несанкционированными, необоснованными и рассматривают их как попытку оказать давление на группу и ее собственника.