В государственном аграрном гиганте начались кадровые чистки

Заместители главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Олег Швец и Николай Горобинский уволены с занимаемых должностей.

Об этом корпорация сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает агентство Интерфакс-Украина.

Увольнения выполнены на основании приказа и.о. главы правления ГПЗКУ Ирины Марченко от 17 мая.

Швец занимал указанную должность 1,2 года, Горобинский - 1,1 год.

По состоянию на 18 мая назначений на освободившиеся должности нет.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины создана правительством Украины в августе 2010 года. 100% выпущенных акций ГПЗКУ находятся в государственной собственности. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.