В Госдепе США ожидают, что Газпром продолжит транзит газа через Украину

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Газпром начал процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа
Фото: Marina via flickr

Газпром начал процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа

В Госдепартаменте США заявили, что ожидают от России поставок газа через украинскую газотранспортную систему по решению Стокгольмского арбитража, заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт.

"Газоснабжение и транзит никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что Газпром будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины по решению Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа", - говорится в сообщении Нойерт в Twitter.

Ранее сообщалось, что Газпром начал немедленную процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, 28 февраля, Нафтогаз Украины выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. 

Так, арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Газпром подтвердил решение Стокгольмского арбитража о компенсации государственной компании Нафтогаз Украины в сумме $4,6 млрд и выразил несогласие с данным решением.

В свою очередь, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста компанию Газпром платить за транзит по территории Украины 110 млрд куб. м газа ежегодно.

Отметим, что в Укртрансгазе сообщили, что российский Газпром с начала 2018 ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

 

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