В Госдепе США ожидают, что Газпром продолжит транзит газа через Украину

В Госдепартаменте США заявили, что ожидают от России поставок газа через украинскую газотранспортную систему по решению Стокгольмского арбитража, заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт.

"Газоснабжение и транзит никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что Газпром будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины по решению Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа", - говорится в сообщении Нойерт в Twitter.

Gas supply and transit must never be a political weapon. We expect #Gazprom to supply gas to #Ukraine's transit pipeline per Stockholm Arbitration decision. #Russia should prove it is a reliable gas supplier.