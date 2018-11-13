В ГФС рассказали, какие стройкомпании платят наименьшие зарплаты

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Фото: pixabay/ID 3844328

Лидером в "антирейтинге" стала компания Спецбуд-плюс– 4,1 тыс. грн

Пять компаний строительной отрасли выплачивают сотрудникам заработную плату в размере 4-7 тыс. грн при средней по отрасли 15 тыс. грн.

Об этом сообщил Офис крупных налогоплательщиков по результатам анализа строительной отрасли.

Лидером в "антирейтинге" стала компания Спецбуд-плюс– 4,1 тыс. грн, за ней расположились Укрбалтбуд - 5,1 тыс. грн, Интербудтоннель – 5,5 тыс. грн, Эридон буд – 6,6 тыс. грн, строительная компания Завод железобетонных конструкций №1 – 7,3 тыс. грн.

Фото: officevp.sfs.gov.ua

"Несмотря на то, что спрос на жилье среди украинцев постоянно растет, темпы возведения новостроек поражают своей молниеносностью, рентабельность строительного бизнеса остается стабильно высокой, увеличивается востребованность специалистов, особенно по отдельным специальностям… на многих строительных предприятиях заработная плата рабочих значительно ниже средней по отрасли в Украине, которая на сегодня составляет почти 15 тыс. грн", – отметили в ведомстве.

Напомним, что недавно в ГФС составили рейтинг зарплат сотрудников сетей супермаркетов.

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