В Германии к трубоукладке Северного потока-2 привлекли второе судно

На немецком участке газопровода Северный поток-2 судно Audacia компании Allseas приступило к трубоукладке. Об этом сообщили в пресс-службе Nord Stream 2.

На данном участке работы также ведет судно Castoro Dieci.

Отмечается, что судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии.

Ему предстоит проложить участок протяженностью около 38 километров в более глубоководной части маршрута газопровода. После укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки.

Работы планируется завершить к концу 2018 года.

"В соответствии с графиком все работы по газопроводу Северный поток‑2 в территориальных водах Германии будут завершены до конца этот года", – сообщают в пресс-службе.

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