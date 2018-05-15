В Газпроме опровергли влияние санкций США на компанию

Российский монополист компания Газпром считает, что санкции, введенные Минфином США против главы компании Алексея Миллера, не распространяются на концерн и другие компании, которыми он руководит.

Об этом сообщила российская компания в квартальном отчете, передает Интерфакс-Украина.

"Однако А.Миллер был включен в указанный санкционный список как физическое лицо. В соответствии с разъяснениями министерства финансов США ограничения и запреты, вводимые в отношении физических лиц, распространяются на операции и сделки только самих физических лиц. Таким образом, санкции, введенные в отношении А.Миллера, не распространяются на компанию Газпром и другие компании, где А.Б.Миллер может занимать руководящие должности в органах управления", - отмечают в компании.

Напомним, что 6 апреля 2018 года управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США включило Миллера в Список лиц специальной категории. Все имущество и активы лиц специальной категории, находящиеся на территории США, а также во владении или под контролем американских лиц, подлежат блокировке. Американским лицам запрещается ведение бизнеса с лицами специальной категории, а также с их имуществом и правами на имущество.