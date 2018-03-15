В Газпроме анонсировали переговоры по контрактам с Нафтогазом

Российский монополист компания Газпром заявила о получении от Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины уведомление о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа.

Об этом сообщил зампред правления Газпрома Александр Медведев, передают Ведомости.

По его словах, уведомление российская компания получила 14 марта. Кроме того, он сообщил о готовности провести переговоры в ближайшие дни.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

2 марта компания Газпром начал немедленную процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

5 марта Газпром официально направил уведомление в Нафтогаз о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Вчера, 14 марта, Нафтогаз заявил о достижении договоренности с российским монополистом Газпром о встрече