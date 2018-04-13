В Фонде госимущества заявили, что арест Укртелекома остается в силе

В ФГИ добавили, что это решение по одному из судебных дел

Арест пакета акций телекоммуникационной компании Укртелеком в размере 92,8% по ряду судебных дел остается в силе.

Об этом заявили в Фонде государственного имущества (ФГИ), передають Українські Новини.

"Сказать, что это (снятие ареста с акций - ред.) окончательно нельзя, это решение по одному из судебных дел, есть еще несколько судебных дел, где эти аресты действуют", - рассказали в ФГИ.

Также в фонде добавили, что будут добиваться снятия ареста данного пакета акций и по другим делам.

Укртелеком - монополист на украинском рынке фиксированной связи. Также компания является крупнейшим в стране интернет-провайдером.

Напомним, в 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компания ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера.

19 октября 2017 года хозяйственный суд Киев вынес решение о расторжении приватизационного договора между Фондом государственного имущества Украины и ЕСУ (дочерняя компания СКМ, владелец 92,8% акций оператора) по Укртелекому.

ЕСУ подала апелляцию на это решение и подчеркнула, что комиссия ФГИ неоднократно проверяла и подтверждала выполнение соответствующих приватизационных обязательств, за исключением последней проверки, которая состоялась с заметным нарушением сроков (с мая 2016 года по февраль 2017 года).

В свою очередь, глава ФГИ Виталий Трубаров заявил, что по итогам проверки в феврале 2017 года было установлено невыполнение инвестиционного плана, который предусматривал внесение в течение пяти лет средств в сумме не менее $450 млн.

Кроме того, 14 ноября Высший хозяйственный суд признал законным арест 92,8% акций Укртелекома по иску Государственного экспортно-импортного банка (Укрэксимбанк).

22 декабря ФГИ обратился в суд с просьбой начать принудительный возврат Укртелекома в собственность государства

Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева 12 декабря 2017 года отклонил апелляционную жалобу компании ЕСУ на решение суда нижестоящей инстанции, принятое по иску Фонда госимущества, о расторжении заключенного в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договора купли-продажи 92,7% Укртелекома.

Отметим, что народный депутат Сергей Лещенко провел расследование и установил, что к приватизации Укртелекома имели отношение Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин.

Кроме того, в конце февраля 2018-го Высший хозяйственный суд отказал ФГИ в арестевсего имущества Укртелекома.

Позже стало известно, что 5 апреля Печерский районный суд снял арест с 92,8% акций Укртелекома по иску ФГИ.