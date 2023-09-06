Спонсор войны. Pepsi больше не продается в парламенте Финляндии 6 сентября, 10:57 Уже завезенные напитки Pepsi убрали с прилавков (Фото:pexels/Martin Péchy)

Продукция американской компании PepsiCo больше не продается в парламенте Финляндии, так как она не прекратила свою деятельность в России.

Об этом сообщает местное издание Yle ссылаясь на управляющего рестораном в парламенте.



Отмечается, что уже завезенные напитки Pepsi убрали с прилавков.

Ранее депутат Туомас Кеттунен потребовал, чтобы в здании парламента перестали продавать продукцию американской компании.

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1 сентября Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны. Компании продолжили работать в РФ после начала вторжения и платить налоги в бюджет страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года компании Mondelez, Mars и PepsiCo зафиксировали существенный рост продаж в РФ.