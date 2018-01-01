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Открытие самого большого ТРЦ в Украине перенесли на февраль

Сегодня, 12:32
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В феврале в Украине откроется самый большой ТРЦ

Фото:naiukraine

Открытие ТРЦ Blockbuster в Киеве перенесено с 1 декабря 2018 года на февраль 2019 года.

Об этом сообщил основатель компании Мандарин Плаза Вагиф Алиев, передает Интерфакс-Украина.

"В феврале будет открытие ТРЦ Blockbuster… Первый супермаркет стройматериалов мы откроем с европейской компанией - ее название мы пока держим в тайне - в ТРЦ Blockbuster 1 мая 2019 года", - сказал он.

По словам Алиева, площадь строительного супермаркета составит 50 тыс. кв. м.

"Они будут во всех наших ТРЦ площадью от 40 до 50 тыс. кв. м, рядом будет стоять IKEA, с которой не будут пересекаться (товарные группы – ред.)", - отметил он.

Текущую заполняемость ТРЦ Blockbuster и полный пул арендаторов он не озвучил, отметив лишь, что среди них будут Zara, H&M, Koton.

Также он добавил, что открытие торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Ocean Mall запланировано на 1 сентября 2019 года.

"1 сентября (2019 года – ред.) откроем Ocean Mall", - сказал Алиев.

Ранне сообщалось, что ТРЦ Blockbuster mall откроется 1 декабря в Киеве.

ТРЦ Blockbuster mall – станет самым большим РЦ в Украине. По состоянию на 10 октября 2018 года принадлежит компании Мандарин Плаза Вагифа Алиева. Также эта компания владеет столичными ТРЦ Мандарин Плаза, Lavina Mall, в том числе строящимися ТРЦ Ocean Mall, ТРЦ Лесная, ТРЦ Ипподром. Также ему принадлежат БЦ Парус и жилой комплекс Diamond Hill.

Теги:   Ocean Mall Вагиф Алиев ТРЦ

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