У Жеваго заявили о блокировке счетов Полтавского ГОКа. Тысячи людей без зарплаты
Константин Жеваго (Фото:Александр Медведев / NV)
В компании Ferrexpo Константина Жеваго заявили о блокировки всех счетов Полтавского ГОКа.
Шевченковский райсуда города Киева наложио арест на все банковские счета Полтавского ГОКа, который входит в компанию Ferrexpo константина Жеваго.
Об этом говорится в сообщении компании.
Все расходные операции с денежными средствами, за исключением расходных операций по уплате налогов, сборов и других налоговых платежей были остановлены.
В компании отметили, что суд принял это решение по ходатайству представителей Офиса Генерального прокурора Украины в рамках расследования относительно якобы уклонения компанией от уплаты рентных платежей.
В то же время в Ferrexpo заявляют, что блокировка счетов является «проявлением чрезмерного давления на предприятие».
В компании отмечают, что при решении вопроса об аресте имущества суд должен учитывать последствия ареста имущества для третьих лиц, которыми в понимании закона есть также работники предприятия.
Согласно заявлению Ferrexpo, арест всех счетов предприятия ставит под угрозу выплату заработной платы более 7500 сотрудникам компании и подрядных организаций.
«Выплата зарплаты была запланирована на 7 февраля 2023 года», — отметили в компании.
Также в этот день предприятие планировало осуществить дополнительную выплату всем сотрудникам для поддержки работников и их семей.
Как сообщалось, Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении главному бухгалтеру Полтавского ГОК миллиардера Константина Жеваго.
В свою очередь руководство Полтавского ГОКа заявляло, что по состоянию на 2 февраля 2023 года ни одному топ-менеджеру компании не было вручено уведомление о подозрении в соответствии с действующим законодательством Украины.
Позже в компании сообщили, что сообщение о подозрении топ-менеджеру вручили только вечером 3 февраля.
В сентябре прошлого года сообщалось, что Апелляционный суд в Украине признал недействительным договор купли-продажи 40,19% акций Полтавского ГОКа, который был заключен 20 лет назад. Акции передали бывшим владельцам — компаниям из близкой к россиянам группы VS Energy.
Компании Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.