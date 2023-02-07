У Жеваго заявили о блокировке счетов Полтавского ГОКа. Тысячи людей без зарплаты 7 февраля, 13:45 Константин Жеваго (Фото:Александр Медведев / NV)

В компании Ferrexpo Константина Жеваго заявили о блокировки всех счетов Полтавского ГОКа.

Шевченковский райсуда города Киева наложио арест на все банковские счета Полтавского ГОКа, который входит в компанию Ferrexpo константина Жеваго.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Все расходные операции с денежными средствами, за исключением расходных операций по уплате налогов, сборов и других налоговых платежей были остановлены.

В компании отметили, что суд принял это решение по ходатайству представителей Офиса Генерального прокурора Украины в рамках расследования относительно якобы уклонения компанией от уплаты рентных платежей.

В то же время в Ferrexpo заявляют, что блокировка счетов является «проявлением чрезмерного давления на предприятие».

В компании отмечают, что при решении вопроса об аресте имущества суд должен учитывать последствия ареста имущества для третьих лиц, которыми в понимании закона есть также работники предприятия.

Согласно заявлению Ferrexpo, арест всех счетов предприятия ставит под угрозу выплату заработной платы более 7500 сотрудникам компании и подрядных организаций.

«Выплата зарплаты была запланирована на 7 февраля 2023 года», — отметили в компании.

Также в этот день предприятие планировало осуществить дополнительную выплату всем сотрудникам для поддержки работников и их семей.

Как сообщалось, Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении главному бухгалтеру Полтавского ГОК миллиардера Константина Жеваго.

В свою очередь руководство Полтавского ГОКа заявляло, что по состоянию на 2 февраля 2023 года ни одному топ-менеджеру компании не было вручено уведомление о подозрении в соответствии с действующим законодательством Украины.

Позже в компании сообщили, что сообщение о подозрении топ-менеджеру вручили только вечером 3 февраля.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Апелляционный суд в Украине признал недействительным договор купли-продажи 40,19% акций Полтавского ГОКа, который был заключен 20 лет назад. Акции передали бывшим владельцам — компаниям из близкой к россиянам группы VS Energy.

Компании Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.