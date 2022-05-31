На фоне отказа от услуг Газпрома. Цена газа в Европе снова превысила психологическую отметку 31 мая, 13:39 Цей матеріал також доступний українською Газ в Европе снова стоит дороже $1000 за тысячу кубометров (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Спотовая цена газа в Европе впервые с 7 мая превысила $1000 за тысячу кубометров.

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Среди причин — провальная генерация ветропарков, а также отказ Нидерландов и Дании от новой системы оплаты российского газа в рублях и прекращения его поставок этим покупателям, сообщает Интерфакс.

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Июльский фьючерс на индекс TTF на бирже ICE Futures утром 31 мая вырос до $1046 за тысячу кубометров и сейчас находится приблизительно на том же уровне.

30 мая TTF закрылся на уровне $977 за тысячу кубов.

Ниже $1000 спотовая цена газа в ЕС оставалась с 7 мая, но решения Дании и Нидерландов не платить стране-агрессору в рублях, а также эмбарго ЕС на российскую нефть дали котировкам новые основания для роста.

Ситуация с выработкой электроэнергии из возобновляемых источников в Европе в также резко ухудшилась. Мощности ветроэнергетических установок 30 мая обеспечили всего 5,6% энергобаланса ЕС — это минимальное значение с конца декабря 2021 года. кроме того в ближайшие дни окончательно пройдут запоздавшие весенние холода, установится солнечная и маловетренная погода. Это приведет к сокращению выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников и росту использования газа, а также увеличению потребления энергии для кондиционирования.

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