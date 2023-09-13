В Европе решили не увеличивать посевы свеклы во избежание падения цен 13 сентября, 10:30 Война в Украине привела к большому импорту сахара в блок (Фото:Faran Raufi/Unsplash)

Производитель сахара Saint Louis Sucre, принадлежащий немецкой Suedzucker, попросил французских фермеров не увеличивать производство свеклы. Таким образом компания стремится избежать падения цен на фоне конкуренции со стороны украинского сахара.

Об этом сообщает Reuters.



Цены на европейский сахар достигли рекордных значений, значительно превысив рост мировых рынков, из-за его дефицита. Он был связан, в частности, с падением производства во Франции, где в последние годы фермеры столкнулись с низкими урожаями.

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Но война в Украине привела к большому импорту сахара в блок, вызывая опасения избытка, как, например, в 2017 году после отмены Европейским Союзом квот на производство, что привело к обвалу цен.

«Наши амбиции по увеличению площадей… сталкиваются с конкуренцией в рамках усилий ЕС по солидарности в пользу Украины», — заявили в SLS.

В конце мая украинское правительство запретило экспорт сахара до 15 сентября, потому что летом мог возникнуть его дефицит.