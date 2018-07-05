В Еврокомиссии подтвердили дату встречи Украина-РФ-ЕС по газу

Представитель Европейской комиссии подтвердил, что встреча по вопросам газоснабжения между представителями Евросоюза, России и Украины пройдет 17 июля.

Источник в Европейской комиссии подтвердил, что встреча пройдет в Берлине, передает Интерфакс-Украина.

Ранее заместитель главы Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил, что обсудил с министром энергетики России Александром Новаком перспективу трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС по газоснабжению.

Напомним, что в конце мая Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры с участием России по транзиту газа в Европу.