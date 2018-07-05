В Еврокомиссии подтвердили дату встречи Украина-РФ-ЕС по газу

0 комментировать
Газовые переговоры пройдут 17 июля в Берлине

Газовые переговоры пройдут 17 июля в Берлине

Представитель Европейской комиссии подтвердил, что встреча по вопросам газоснабжения между представителями Евросоюза, России и Украины пройдет 17 июля.

Источник в Европейской комиссии подтвердил, что встреча пройдет в Берлине, передает Интерфакс-Украина.

Ранее заместитель главы Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил, что обсудил с министром энергетики России Александром Новаком перспективу трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС по газоснабжению.

Напомним, что в конце мая Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры с участием России по транзиту газа в Европу.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове