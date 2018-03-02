В ЕС готовы помочь разрешить конфликт между Нафтогазом и Газпромом

В Евросоюзе заявили о готовности быть посредником в газовом споре между Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины и российским монополистом компанией Газпром.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской Комиссии Анна-Кайза Итконен, передает Радио Свобода.

"Мы серьезно относимся к такому беспокойству наших украинских партнеров, и мы готовы работать с украинской и российской властью", - сказала представитель ЕК.

Кроме того, она сообщила, что вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович 1 марта разговаривал с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Во время разговора украинская сторона попросила начать консультации по поводу урегулирования проблемы.

"ЕС готов содействовать таким переговорам, если есть соответствующий запрос от обеих сторон", - сказала Итконен, добавив, что сегодня Шефчович проведет консультации с министрами энергетики Украины и России.

Напомним, в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам, заявили в украинской компании 22 декабря 2017 года. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

В частности, украинская сторона добилась отмены требований Газпрома "бери или плати" на $56 млрд.

Кроме того, Стокгольмский арбитраж снизил цену газа для Украины, приобретаемого у Газпрома.

Суд также отказал Газпрому в требовании возложить на Украину обязанность платить за газ, который РФ самовольно поставляет на неконтролируемые территории Донбасса.

Впрочем, решением арбитража по контракту по поставкам газа, Нафтогаз должен выплатить Газпрому около $2 млрд задолженности за поставленный газ в предыдущие периоды.

В то же время еще ранее, в ноябре 2017 года, Газпром подал апелляцию об оспаривании и частичной отмене решения Стокгольмского арбитража относительно продажи-покупки газа.

В январе 2018 года украинская сторона предложила российскому монополисту провести взаимозачет штрафных санкций. Окончательные суммы расчетов между компаниями станут известны после второго решения суда - по контракту о транзите газа.

В свою очередь Европейский Союз намерен провести с Украиной и Россией трехсторонние переговоры относительно продолжения транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему после финального решения Стокгольмского арбитража. Срок действия 10-летнего контракта на транзит между Нафтогазом и Газпромом заканчивается в 2019 году.

28 февраля, Нафтогаз Украины выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа.

Так, арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

В свою очередь, Газпром подтвердил решение Стокгольмского арбитража о компенсации государственной компании Нафтогаз Украины в сумме $4,6 млрд и выразил несогласие с данным решением.

В свою очередь, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста компанию Газпром платить за транзит по территории Украины 110 млрд куб. м газа ежегодно.

Отметим, что в Укртрансгазе сообщили, что российский Газпром с начала 2018 ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Кроме того, сегодня, 2 марта, Нафтогаз Украины призвал украинцев уменьшить потребление газа в связи с нарушением российским Газпромом своих обязательств по транзиту газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины.