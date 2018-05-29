В ЕС задумались о сокращении финансирования Центральной и Восточной Европы

В Еврокомиссий (ЕК) задумались о сокращении финансирование стран Центральной и Восточной Европы на €30 млрд, перераспределив эти средства на Италию, Грецию и Испанию.

Об этом сообщается в проекте документа Политика сплоченности, передает The Financial Times.

Отмечается, что он предусматривает создание сотен тысяч проектов по всей территории ЕС с целью сокращения различий между регионами.

Еврокомиссия пересматривает критерии распределения средств.

Так, согласно новым категориями станут учитываться уровень безработицы среди молодежи, уровень образования, иммиграция в период 2014-2017 годов и объемы выбросов углекислого газа в атмосферу.

В ЕК также считают, что восточно- и центральноевропейские государства получили непропорционально большие выгоды после расширения ЕС в 2004 году. Поэтому в рамках этого документа Польша должна получить на 23%, или на 19,5 млрд евро меньше, чем в период 2014-2020 годов.

В свою очередь, министр развития Польши Ежи Квечинський уже назвал такое распределение средств нечестным и таким, что углубит напряженность между Востоком и Западом.

Предполагается, что наибольшее сокращение финансирования испытывают Чехия, Венгрия, Литва и Эстония - на 24%.

При этом, южные страны, по которым ударил финансовый кризис, могут рассчитывать на увеличение финансирования. Так, финансирование Испании увеличат на 5%, Греции - на 8%, Италии - на 6,4%.