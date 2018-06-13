В ЕС стали покупать больше украинской агропродукции

За четыре месяца 2018 (январь-апрель) аграрный экспорт в страны Европейского Союза (ЕС) вырос на $145 млн в сравнении с 2017 годом - до $1,9 млрд.

Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает пресс-служба ведомства.

Внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и ЕС увеличился почти на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 млрд.

Трофимцева напомнила, что на сегодня Украина полностью исчерпала импортные тарифные квоты ЕС на украинский мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, кукурузу, пшеницу и муку.

Наибольшим спросом у европейских потребителей пользуются сегодня такие украинские продукты как зерновые злаки, их экспорт в ЕС за данный период составил $749,5 млн, масла - $370,9 млн, семян масличных культур - $194,3 млн, остатки и отходы пищевой промышленности - $177,2 млн мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - $76,4 млн.

Трофимцева добавила, что почти в полном объеме остаются неиспользованными импортные тарифные квоты на чеснок, овес, сахар, грибы, продукция из обработанного молока, сахарные сиропы.

Кроме того, общий украинский аграрный и пищевой экспорт во все страны мира за 4 месяца этого года cоставил почти $6 млрд. А весомую долю в товарной структуре экспорта занимают зерновые культуры - 37%, растительные масла - 26,1% и семян масличных культур - 9%.

Напомним, что в 2017 году общий экспорт товаров и услуг в ЕС экспорт товаров и услуг вырос на 21% в сравнении с 2016 годом.