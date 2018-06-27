В ЕС собрались ужесточить правила перевозки наличных

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ЕС намерен ужесточить правила перевозки наличных
Фото: pixabay/Capri23auto

ЕС намерен ужесточить правила перевозки наличных

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза согласовал регламент, касающийся ввоза и вывоза наличных денежных средств.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Так, новое законодательство обязывает любого гражданина, въезжающего в ЕС или выезжающего из ЕС и имеющего наличные средства на сумму €10 тыс. или более, декларировать их таможенным органам.

Декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют ли путешественники наличные деньги при себе, в багаже или транспортных средствах.

Лимит на наличные средства суммой более €10 тыс действуют с 2007 года, но теперь к ним приравнены золотые украшения, изделия и платежные карты, которые не привязаны к счетам в европейских банках.

Отмечается, что прежде, чем новые правила вступят в силу, они должны быть утверждены Советом ЕС и Европейским парламентом, после чего они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

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