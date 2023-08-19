В Европе количество выпускников учебных заведений, которые сразу трудоустроились, превысило 80% — Евростат 19 августа, 16:10 Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году — 81% (Фото:pixabay)

По итогам 2022 года в Евросоюзе рекордное количество выпускников сразу нашло работу после окончания учебного заведения — 82%.

Об этом сообщает Евростат.



Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году — 81%.

Самый высокий уровень трудоустройства выпускников зафиксирован в Люксембурге и Нидерландах (по 93%), Германии (92%) и на Мальте (91%). Худшая ситуация в Италии (65%), Греции (66%) и Румынии (70%).

Видео дня

Инфографика: ec.europa.eu

Отмечается, что уровень занятости мужчин неизменно выше, чем у женщин, что, убеждены в Евростате, объясняется характером специализаций. В частности, естественные науки и технологии изучают в основном мужчины.

Впрочем, в 2022 году разрыв сократился до 2 п.п. Это самый низкий уровень расхождения за последние восемь лет.

Исследование учитывало всех выпускников в возрасте 20−34 лет, которые получили как минимум полное среднее образование, нашли работу в период 1−3 лет после окончания учебы и не продолжали дальнейшего обучения.