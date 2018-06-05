В ЕС прекратили антидемпинговое расследование против украинского феросплава

Европейская комиссия прекратила антидемпинговое расследование в отношении импорта в ЕС ферросилиция, происхождением из Украины и Египта.

Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном в официальном издании Европейского Союза от 5 июня 2018 года.

В связи с этим, к украинской продукции не будет применено никаких антидемпинговых пошлин.

"Завершение антидемпингового расследования и неприменения пошлин к такому виду продукции является победой украинского бизнеса и профильной ассоциации", - отметила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Никольская.

Напомним, в августе 2017 года ЕС возбуждил антидемпингового расследования в отношении импорта ферросилиция, происхождением из Египта и Украины. Расследование было открыто на основании жалобы, поданной 19 июня 2017 года Европейской ассоциацией производителей ферросплавов, представляющий интересы производителей ферросилиция, в частности, Ferropem, Ferroatlántica SL, OFZ и Huta Laziska SA. Речь шла о товаре, классифицируется по следующим кодам товарной номенклатуры ЕС (CN) 7202 21 00, 7202 29 10 И 7202 29 90.