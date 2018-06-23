В ЕС ответили на заявление Трампа о пошлинах на европейские автомобили

Больше всего американские пошлины ударят по немецким автопроизводителям

Введение тарифов США на автомобили и автомобильные части Европейского союза может повлиять на торговлю в размере $300 млрд и навредить почти всем странам-членам ЕС.

Об этом заявили в Еврокомиссии, передает агентство Bloomberg.

"Можно ожидать, что новые пошлины снизят импорт автомобилей и автокомпонентов в США практически наполовину. Торговые партнеры, в отношении которых США применят такие пошлины, ответят эквивалентными штрафными мерами", - говорится в документе Еврокомиссии.

Согласно отчету Еврокомиссии, в 2017 году в США было импортировано автомобилей на сумму €294 млрд, а в прошлом году было импортировано €58 млрд.

По данным Европейской ассоциации автомобильных производителей, на долю торговли автомобильной торговлей в ЕС и США приходится около 10% общей торговли между этими двумя регионами. На США приходится около 20% объема автомобилей, а доходы составляют чуть менее трети от общей стоимости экспорта.

В Еврокомиссии подчеркивают, что в случае введения пошлин США, ЕС отреагирует удвоенными контрмерами.

Пошлины могут сильно ударить по Германии, которая ежегодно отправляет в США около 600 тыс. автомобилей, говорится в отчете аналитика из Evercore ISI из Лондона Арндт Эллингхорст.

Немецкое издание Ellinghorst пишет, что 20-процентный тариф на импортируемые автомобили был бы “ужасным” сценарием для Германии. Издание оценивает убытки автопроизводителей Volkswagen AG , Daimler AG и BMW AG в €4,5 млрд.

Напомним, что 22 июня в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом €2,8 млрд.

Позже президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон может ввести 20%-ные пошлины на импорт европейских автомобилей, учитывая существующие пошлины для американских компаний в ЕС.