Как в Испании и Португалии. В ЕС рассматривают возможность ограничения цены на газ, используемый для производства электроэнергии

19 октября, 13:37
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Урсула фон дер Ляен предложила рассмотреть возможность ограничения цены на газ, используемый для производства электроэнергии (Фото:Yves Herman/Reuters)

Урсула фон дер Ляен предложила рассмотреть возможность ограничения цены на газ, используемый для производства электроэнергии (Фото:Yves Herman/Reuters)

Об этом сообщает Reuters.

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Фон дер Ляйен отметила, что такая схема уже используется в Испании и Португалии и заслуживает рассмотрения для внедрения во всем Европейском Союзе.

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В начале сентября фон дер Ляйен призвала ограничить цену на российский газ «в Европе и во всем мире». В качестве примера она привела планы по внедрению потолка цен на российскую нефть. Однако она сочла, что на такой шаг пойдут не все страны.

Впоследствии The Guardian со ссылкой на проект регламента Еврокомиссии сообщил, что Европейский Союз не будет вводить ограничение цен на российский или любой импортный газ, но настаивает на введении налогов на «избыточную» прибыль энергетических компаний.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Евросоюз Электроэнергия Цена на газ Урсула фон дер Ляйен

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