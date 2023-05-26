Возможны ли отключения света? Украинцы массово включили кондиционеры — и в энергосистеме образовался дефицит 26 мая, 08:54 В Украине образовался дефицит электроэнергии (Фото:unsplash\Nikola Johnny Mirkovic)

НЭК Укрэнерго принимает меры, чтобы предотвратить отключение электроэнергии, поскольку в энергосистеме образовался определенный дефицит.

Об этом заявил председатель правления компании Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона Єдині новини, сообщает Укринформ.

«В энергосистеме сейчас есть определенный дефицит ресурса, но это не означает отключений потребителей. Укрэнерго сейчас имеет инструментарий, чтобы предотвращать такие крайние меры, как отключение промышленных или бытовых потребителей. Мы временно ограничили экспорт в Европу, чтобы гарантировать украинским потребителям достаточный объем электроэнергии», — сказал он.

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По словам Кудрицкого, сейчас и в ближайшее время Укрэнерго способно покрыть дополнительную нагрузку от кондиционеров, которые включают украинцы в теплую погоду.

Как сообщалось, Укрэнерго призвало украинцев рационально потреблять электроэнергию после 19:00.