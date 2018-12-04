В Днепр с декабря начнет курсировать поезд из Баку

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С декабря Баку и Днепр свяжут железнодорожным сообщением
Фото: pixabay/Free-Photos

С декабря Баку и Днепр свяжут железнодорожным сообщением

С 9 декабря в составе поезда №369/370 Баку-Киев-Баку будет курсировать вагон до Днепра.

Об этом говорится в новом расписании Азербайджанских железных дорог (Azәrbaycan Dәmir Yolları, ADY), передает ЦТС.

"Согласно новому графику, в составе пассажирского поезда №369/370 Баку-Киев-Баку будет курсировать беспересадочный плацкартный вагон Баку-Днепр-Баку", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Азербайджанские железные дороги запустили прямое соединение с украинской столицей в апреле 2018 года, продлив до Киева поезд Баку-Харьков.

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