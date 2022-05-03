Проанализировали динамику преступлений. В Черниговской области возвращают «сухой закон»
Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОВА (Фото:Facebook / Viacheslav Chaus via Reuters)
На всей территории Черниговской области возвращается полный запрет на торговлю алкогольными напитками.
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Соответствующее распоряжение подписал председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Об этом он сообщил в Telegram.
Свое решение он аргументировал ростом преступности в области.
«Вчера мы проанализировали динамику и характер преступлений за последние две недели, и вы знаете, если на весы на одну чашу положить безопасность жителей Черниговщины, а на другую акциз в местные бюджеты, я сделаю выбор в пользу жителей Черниговщины. Поэтому сегодня утром я подписал распоряжение: мы возвращаем запрет на торговлю алкогольными напитками на территории всей Черниговской области», — написал Чаус.
Запрет на торговлю алкогольными напитками на территории Черниговской области действовал с 26 февраля по 16 апреля.
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