Проанализировали динамику преступлений. В Черниговской области возвращают «сухой закон» 3 мая, 11:15 Цей матеріал також доступний українською Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОВА (Фото:Facebook / Viacheslav Chaus via Reuters)

На всей территории Черниговской области возвращается полный запрет на торговлю алкогольными напитками.

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Соответствующее распоряжение подписал председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Об этом он сообщил в Telegram.

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Свое решение он аргументировал ростом преступности в области.

«Вчера мы проанализировали динамику и характер преступлений за последние две недели, и вы знаете, если на весы на одну чашу положить безопасность жителей Черниговщины, а на другую акциз в местные бюджеты, я сделаю выбор в пользу жителей Черниговщины. Поэтому сегодня утром я подписал распоряжение: мы возвращаем запрет на торговлю алкогольными напитками на территории всей Черниговской области», — написал Чаус.

Запрет на торговлю алкогольными напитками на территории Черниговской области действовал с 26 февраля по 16 апреля.

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