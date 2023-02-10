«Нет хрустального шара». В BAT считают, что процесс выхода из России может затянуться до 2024 года 10 февраля, 09:58 British American Tobacco допускает, что процесс выхода компании из РФ затянется (Фото:Andres Siimon \ Unsplash)

В British American Tobacco допускают, что процесс выхода компании с российского рынка может затянуться до 2024 года.

СЕО крупного производителя табачной продукции British American Tobacco Джек Боулз заявил, что усилия по продаже российского бизнеса местному партнеру могут продлиться до 2024 года.

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Об этом говорится в сообщении Financial Times.

Компания-владелец брендов Lucky Strike и Dunhill заявила, что ведет «продвинутые переговоры» о завершении продажи в 2023 году. В то же время Боулз признал, что не может гарантировать завершение передачи до конца года.

«Поскольку у меня нет хрустального шара, я не могу быть абсолютным в этом, но цель действительно состоит в том, чтобы сделать это. Мы хотим выйти в 2023 году», — заявил Боулз.

Также он сообщил инвесторам, что производитель сигарет «работает как можно быстрее, чтобы передать бизнес в соответствии с международными и местными законами».

По его словам переговоры идут с «местным консорциумом дистрибьюторов совместного управления» — под которым понимается российская группа компаний СНС, которая работает с BAT с 1993 года.

Как отмечает издание, Россия исторически считалась ключевым растущим рынком для BAT и других крупных табачных компаний из-за высокого уровня курения и готовности потребителей переходить на табачные изделия нового поколения.

По итогам 2021 года на долю России и Беларуси приходилось 3,1% выручки группы BAT и 2,4% скорректированной прибыли.

BAT отказалась сообщить, будет ли в контракт включен пункт об обратном выкупе активов в случае завершения войны.

Из крупных табачных конгломератов пока только Imperial Brands покинул Россию, потеряв прибыль в размере 463 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что табачный гигант Philip Morris планирует уйти из России до конца года.

Также сообщалось, что японский табачный гигант JTI не исключает продажу своего бизнеса в России.