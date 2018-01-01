В Борисполе тестируют часть терминала D
В терминале D в аэропорту Борисполь открыли в тестовом режиме новую трансферную зону.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, пишет отраслевой портал avianews.
В настоящее время трансферная зона работает в тестовом режиме. Она полноценно заработает уже в декабре.
Трансферная зона имеет два уровня, которые связаны со вторым этажом прилета международных рейсов и третьим этажом вылета международных рейсов.
На первом уровне расположена зона контроля с семью каналами пропуска пассажиров международных рейсов, следующих через Борисполь с пересадкой. На уровень выше ведут эскалаторы, которые выводят путешественников в новое кафе и стерильную зону вылета.
Старая зона контроля следующих с пересадкой пассажиров демонтирована вместе с эскалатором.
Международный аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине. Общая площадь около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.