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В Борисполе тестируют часть терминала D

Сегодня, 11:07
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Фото: Аэропорт Борисполь

В терминале D в аэропорту Борисполь открыли в тестовом режиме новую трансферную зону.

Об этом сообщили  в пресс-службе аэропорта, пишет отраслевой портал avianews.

В настоящее время трансферная зона работает в тестовом режиме. Она полноценно заработает уже в декабре.

Трансферная зона имеет два уровня, которые связаны со вторым этажом прилета международных рейсов и третьим этажом вылета международных рейсов.

На первом уровне расположена зона контроля с семью каналами пропуска пассажиров международных рейсов, следующих через Борисполь с пересадкой. На уровень выше ведут эскалаторы, которые выводят путешественников в новое кафе и стерильную зону вылета.

Старая зона контроля следующих с пересадкой пассажиров демонтирована вместе с эскалатором.

Международный аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине. Общая площадь около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс. 

Теги:   Терминал D Аэропорт Борисполь Терминал Борисполь

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