В Берлине запретили движение дизельных авто на основных дорогах

Запрет касается дизельных автомобилей, подпадающих под стандарты выбросов Евро-5 или меньше

Суд Берлина запретил проезд старых дизельных транспортных средств на нескольких улицах в центре города, чтобы уменьшить уровень вредных выбросов в немецкой столице.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Запрет касается дизельных автомобилей, подпадающих под стандарты выбросов Евро-5 или меньше. Решение должно быть выполнено до конца марта 2019 года.

Определенные зоны включают 11 участков основных автомобильных артерий.

По оценкам местных СМИ, запрет повлияет на 200 тысяч автомобилей, некоторым из которых только 3 или 4 года.

Напомним, что ранее власти Гамбурга закрыла две основные магистрали для старых дизельных двигателей, а Штутгарт запретит их на большинстве улиц со следующего года. Судьи также недавно приказали запретить дизельные авто в центре Франкфурта.