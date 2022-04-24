В Бельгии заблокировали вывоз 8 тысяч элитных автомобилей в РФ из-за санкций 24 апреля, 07:02 Цей матеріал також доступний українською В целом там уже заблокировано более 1000 контейнеров (Фото:pexels.com//@pixabay)

В бельгийском порту Зебрюгге из-за антироссийских санкций остались заблокированными около 8 тысяч элитных автомобилей. Они должны были быть отправлены в Россию, пишет The Wall Street Journal.

Автомобили не смогли прислать россиянам из-за запрета на роскошь, не позволяющего поставлять в страну автомобили, дороже 50 тысяч евро.

Война России против Украины - главные события 23 апреля



Видео дня

В порту говорят, что у них есть другие подсанкционные вещи, которые не могут переправить в Россию. В целом там уже заблокированы более 1000 контейнеров, следовавших в РФ, поскольку их решили проверить.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.