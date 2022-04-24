В Бельгии заблокировали вывоз 8 тысяч элитных автомобилей в РФ из-за санкций

24 апреля, 07:02
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В целом там уже заблокировано более 1000 контейнеров (Фото:pexels.com//@pixabay)

В целом там уже заблокировано более 1000 контейнеров (Фото:pexels.com//@pixabay)

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В бельгийском порту Зебрюгге из-за антироссийских санкций остались заблокированными около 8 тысяч элитных автомобилей. Они должны были быть отправлены в Россию, пишет The Wall Street Journal.

Автомобили не смогли прислать россиянам из-за запрета на роскошь, не позволяющего поставлять в страну автомобили, дороже 50 тысяч евро.

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В порту говорят, что у них есть другие подсанкционные вещи, которые не могут переправить в Россию. В целом там уже заблокированы более 1000 контейнеров, следовавших в РФ, поскольку их решили проверить.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Бельгия Санкции против России Санкции Запада Война России против Украины

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