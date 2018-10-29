В Азии и Латинской Америке задумались о введении многомиллиардных налогов для IT-гигантов

Инициатива ЕС о новом налоге для IT-гигантов вдохновила страны Азии и Латинской Америки

Десятки стран рассматривают возможность введения новых налогов на деятельность глобальных высокотехнологичных гигантов – таких, как Google и Facebook, поскольку экономическая активность в Интернете меняется все больше.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Такие страны Латинской Америки и Азии как Мексика, Чили, Южная Корея и Индия "вдохновились" предложением Европейского Союза начать взымать налоги с доходов компаний, а не их прибыли. Новый налог будет высчитываться как процент от выручки от продажи цифровых услуг.

Кроме того, в отдельных странах ведутся разговоры о введении налогов на сервисы, предусматривающие сбор данных о гражданах, например, с целью показа таргетированной рекламы.

Ранее аналогичное предложение подготовили в ЕС, впрочем оно встретило сопротивление.

Новые "цифровые налоги" могут обернуться для корпораций многомиллиардными дополнительными расходами. Речь идет о том, что страны хотят обязать глобальные компании платить налоги за цифровые услуги, которые в данной стране предлагает подразделение, расположенное за пределами этого государства.

Так, по подсчетам властей Южной Кореи, глобальные ИТ-гиганты получили в стране выручку в размере 5 трлн вон ($4,4 млрд) в прошлом году, однако заплатили налоги в размере менее 100 млн вон.

Европа является крупнейшим зарубежным рынком для многих технических компаний, и, по оценкам ЕС, ее предложение оценивается в дополнительно €5 млрд ($5,7 млрд) ежегодно.

Противники инициативы, включающие лоббистов, представляющих интересы ИТ-сектора, указывают на то, что такие налоги могут привести к двойному налогообложению.