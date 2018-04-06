В АМКУ заявили о резком росте жалоб на госзакупки по услугам питания

В марте поступило наполовину больше жалоб в сравнении с мартом прошлого года

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил о росте количества жалоб на тендеры, связанные с услугами организации питания.

Об этом сообщил глава ведомства Юрий Терентьев, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, заказчики начинают искусственно усложнять условия тендерной документации, устанавливая слишком сложные для выполнения требования. Кроме того, пытаются "спрятать" дискриминационные условия в других разделах документации.

В связи с этим, в марте поступило наполовину больше жалоб в сравнении с мартом прошлого года - 792. При этом в феврале 2018 года их было 585. Комитет рассмотрел 453 жалобы, из которых по 132 было отказано, а 263 - удовлетворены полностью или частично.

"Продолжает поступать большая часть жалоб без оплаты", - уточнил он.

Напомним, что ранее в Центре противодействия коррупции заявляли, что каждая седьмая компания-нарушитель АМКУ продолжает выигрывать гостендеры.