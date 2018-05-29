АМКУ обвинил ряд сетей АЗС в сговоре на рынке автогаза

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по итогам расследования дела о повышении цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года сформулировал предварительные выводы, свидетельствующие о нарушении законодательства со стороны групп Надежда, WOG, ОККО, Авантаж 7 и Факторинг Групп.

Об этом сообщили в ведомстве.

"Согласованные действия вышеупомянутых субъектов хозяйствования заключались в похожем повышении цен на сжиженный газ, при его реализации в розницу в августе 2017 года, при том, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения ответчиками таких действий, что привело к ограничению конкуренции", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что АМКУ предлагает Надежде, WOG, ОККО, Авантаж 7 и Факторинг Групп до 6 июня предоставить дополнительную информацию, способную повлиять на окончательные выводы комитета.

Заседания антимонопольного регулятора по делу назначены на 29 и 31 мая.

Напомним, что средние розничные цены на сжиженный углеводородный газ в Украине в период с 1 по 30 августа выросли в 1,5 раза – с 10,92 грн/литр до 16,17 грн/литр. Впрочем, с сентября стоимость сжиженного газа в украинской рознице начала снижаться.

Главными причинами роста цен на автогаз в Украине эксперты называли дефицит предложения на рынке, монополизацию рынка и проблемы у производителей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал повышение цены на автогаз диверсией против Украины.

Позже в АМКУ заявили, что учитывая стабильный рост потребительского спроса на сжиженный газ, не исключено влияние субъективных факторов на ценообразование, в частности, вследствие возможной координации конкурентного поведения между участниками рынка. И возбудили дело по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа.

В конце февраля, крупные сети АЗС объяснили АМКУ подорожание автогаза в конце лета.