В аэропорту Киев назвали стоимость расширения терминала А

Международный аэропорт Киев имени И.Сикорского (Жуляны) планирует инвестировать 500 млн грн в расширение терминала А в 2018-2019 годах.

Об этом заявил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"В этом году капиталовложения в объеме порядка 500 млн грн будут направлены на расширение терминала А. В планах сдать терминал до мая 2019 года", - сказал он.

Напомним, в начале мая аэропорт Киев им. И.Сикорского заявил о намерении расширить терминал А с целью обслуживания растущего пассажиропотока.

Международный аэропорт Киев расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине. В аэропорту три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал В. ВПП позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

В первом квартале 2018 года аэропорт обслужил 442 тыс. пассажиров, что на 50,4% больше, чем в первом квартале 2017 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 423,9 тыс. человек, на внутренних рейсах - 18,1 тыс. пассажиров.