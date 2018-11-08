В аэропорту Тернополь планируют построить грузовой терминал

Грузовой терминал могут построить уже за 6-7 лет

Тернопольский облсовет 6 ноября утвердил концепцию развитию аэропорта Тернополь до 2030 года, которая предусматривает строительство грузового таможенного терминала ориентировочной стоимостью 308 млн грн.

Об этом сообщили в аэропорту, пишет ЦТС.

Согласно концепции, в аэропорту появится таможенный терминал со складами, офисными помещениями и торгово-выставочными площадями. Для строительства областные власти отведут площадь 13,5 га. Грузовой терминал могут построить уже за 6-7 лет.

Проект предполагается реализовать за три этапа. Первый будет посвящен документальной подготовке - разработка проектно-сметной документации и ее утверждение, получение разрешений. На это ориентировочно потребуется 1,8 млн грн.

На строительство терминала предусматривается 158,8 млн грн. На третьем этапе будут обустраивать территорию, закупать оборудование и вводить объект в эксплуатацию. Для этого потребуется 147,7 млн грн.

Источниками финансирования данного проекта указаны средства международных финансовых организаций и частных инвесторов.