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В Аэропорту Николаев сорвался запуск первого регуляного рейса в Киев

Сегодня, 15:57
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Mykolaiv International Airport/Facebook

Запуск регулярного рейса перенесли на 26 декабря

Международный аэропорт Николаев отменил первый официальный рейс в Киев из-за низкого процента продажи билетов, заявил заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи, сообщает НикВести.

Об этом чиновник сообщил 22 декабря во время пресс-конференции.

Отмечается, что рейс перенесли на 26 декабря. 

По его словам, "было очень мало времени на раскрутку", чтобы люди узнали, что есть такая возможность.

Ранее сообщалось, что 19 ноября впервые за пять лет из аэропорта Николаева вылетел самолет.

В аэропорту также анонсировали запуск чартерного рейса Николаев – Шарм-Эль-Шейх с 28 декабря.

Теги:   Аэропорт Николаев Авиарейсы Николаев Киев

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