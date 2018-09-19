В аэропорту Борисполь задумались о строительстве нового грузового терминала без инвестора

Международный аэропорт Борисполь в 2019 году планирует строительство нового грузового терминала на базе существующих мощностей своими силами, если не удастся привлечь инвестора.

Об этом сообщил руководитель предприятия Павел Рябикин, передает ЦТС.

"На протяжение последних четырех лет было очень много разговоров о привлечении инвесторов и о создании инвестиционного проекта по строительству грузового терминала. Во многом благодаря тому, что государство имеет достаточно мало механизмов привлечения инвесторов в инфраструктурные проекты, это не было реализовано", - сказал он.

Реализовать проект планируют за полтора года, если у предприятия хватит средств и будет возможность их привлечь.

Отмечается, что грузовая инфраструктура Борисполя формировалась в конце 60 в начале 70 годов и рассчитывалась на обработку порядка 40 тонн грузов в день. Сейчас, по словам Рябикина, аэропорт обрабатывает 110-120 тонн грузов в день, что очень проблематично с учетом существующей инфраструктуры.

Напомним, что в прошлом году сообщалось, что новый грузовой терминал в аэропорту Борисполь построят до 2020 года.

Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочные полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.