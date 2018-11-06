В аэропорту Борисполь рассказали, когда откроют терминал F

Терминал F будет открыт для регулярной эксплуатации с начала весеннего сезона авиационной навигации

Международный аэропорт Борисполь планирует потратить около 100 млн грн на расконсервацию терминала F и подготовку его к возобновлению работы.

Об этом сообщил гендиректор аэропорт Павел Рябикин в интервью РБК-Украина.

"Терминал F будет открыт для регулярной эксплуатации с начала весеннего сезона авиационной навигации, то есть в конце марта 2019 года. Это точно. Мы понимаем, что туда на обслуживание точно перейдет Ryanair", - сказал гендиректор.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с разными авиаперевозчиками.

"Мы ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями по поводу их перемещения в этот терминал. Это и классические авиакомпании, которые хотят прилетать в пики обслуживания МАУ. Также ведем переговоры с авиакомпаниями, которые выполняют чартерные рейсы. В то же время не все авиакомпании хотят переходить в терминал F. К примеру, Flydubai хочет, чтобы обслуживание его пассажиров происходило с помощью телетрапа. А телетрапы есть только в терминале D. Я думаю, что к началу эксплуатации терминала F мы выйдем на 10-15 рейсов в день. В среднем это будет 12 рейсов", - отметил он.

Рябикин также добавил, этом году планируется потратить около 60 млн грн на подготовку терминал к началу работы. В следующем году инвстиции составят около 30 млн грн.

"В общей сложности, мы инвестируем в возобновление работы терминала F около 100 млн грн. В этом терминале пассажиры будут передвигаться в самолеты и обратно или на автобусах, или пешком", - добавил гендиректор.

Міжнародний аеропорт Бориспіль забезпечує більш 68% пасажирських авіаперевезень України, є єдиним українським аеропортом, в якому обслуговуються далекомагістральні рейси. З аеропорту понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення більш ніж на 100 маршрутах по всьому світу.

Напомним, что терминал F был закрыт в октябре 2013 года, проработав всего три года (открытие состоялось в сентябре 2010 года). Причиной стал пассажиропоток в аэропорту - для его обслуживания вполне хватает лишь одного терминала D, который рассчитан на 15 млн пассажиров. Однако он уже испытывает загрузку близкую к максимальной в утренний и вечерний часы пик.

Ранее Рябикин заявлял, что в случае, если авиакомпания Ryanair обеспечит не менее 15 рейсов в день, то законсервированный терминал F будет открыт.