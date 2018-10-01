В аэропорту Борисполь построили платформы для скоростной ж/д линии из Киева

Конечная остановка экспрессов будет находиться примерно в 200 метрах от входа в терминал D

В аэропорту Борисполь построили две высокие платформы с пандусами для приема поездов, которые будут курсировать в Киев.

Об этом пишет avianews.com.

Конечная остановка экспрессов будет находиться примерно в 200 метрах от входа в терминал D.

На данный момент неизвестно, будет ли переход между платформами и крытым аэровокзальным комплексом.

Отмечается, что поезда между главным железнодорожным вокзалом столицы Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь будут курсировать с промежуточными остановками на станциях Выдубичи, Дарница, а в дальнейшем около железнодорожной эстакады в районе автомагистрали Киев-Борисполь-Харьков. Запустить поезда на маршруте планируется до конца 2018 года.

Проект Воздушный экспресс включает в себя железнодорожное пассажирское сообщение между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь. Длина маршрута (между станцией Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь) составит 37,4 км.

В 2011 году Воздушным экспрессом занималось Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины под руководством Владислава Каськива. Тогда эта структура подписала кредитный договор с на сумму $372,3 млн с Экспортно-импортным банком Китая. Агентство уплатило страховой платеж и комиссионные на сумму более $40 млн и успело получить первый транш кредита в размере $52,1 млн. Эти средства исчезли. А после этого государство выплатило кредитору более $20 млн.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещал запустить Воздушный экспресс к концу 2018 года.

В марте 2018 года, Укрзализныця получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли на территории Борисполя для строительства инфраструктуры скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь.

В конце марта, компания объявила два тендера на строительство железнодорожной ветки до аэропорта Борисполь общей стоимостью 129,6 млн грн.

Позже гендиректор аэропорта Павел Рябикин заявлял, что железная дорога в аэропорту Борисполь со временем уйдет под землю.

В июле в аэропорту Борисполь начали строить посадочные платформы для поездов из Киева.

Позже и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов также сообщил, что между вокзалом Киев-Пассажирский и международным аэропортом Борисполь будут курсировать автобусы польской компании Pesa Bydgoszcz SA.