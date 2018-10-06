В аэропорту Борисполь начала работать новая авиакомпания

0 комментировать
Авиакомпания Myway Airlines будет летать в Грузию
Фото: avianews

Авиакомпания Myway Airlines будет летать в Грузию

В пятницу, 5 октября, в аэропорту Борисполь начала работать новая авиакомпания Myway Airlines, которая выполняет рейсы из Тбилиси в Киев и обратно.

Компания будет выполняться рейсы дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. С 24 октября добавится третий еженедельный рейс по средам, передает avianews.

Авиакомпания будет использовать на рейсах самолеты Boeing 737-800 на 170 пассажиров. Время в пути составит около трех часов. Стоимость билетов составляет примерно 150 евро.

Смотрите также

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове