Авиакомпания Myway Airlines будет летать в Грузию

В пятницу, 5 октября, в аэропорту Борисполь начала работать новая авиакомпания Myway Airlines, которая выполняет рейсы из Тбилиси в Киев и обратно.

Компания будет выполняться рейсы дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. С 24 октября добавится третий еженедельный рейс по средам, передает avianews.

Авиакомпания будет использовать на рейсах самолеты Boeing 737-800 на 170 пассажиров. Время в пути составит около трех часов. Стоимость билетов составляет примерно 150 евро.

Смотрите также