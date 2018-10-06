В пятницу, 5 октября, в аэропорту Борисполь начала работать новая авиакомпания Myway Airlines, которая выполняет рейсы из Тбилиси в Киев и обратно.
Компания будет выполняться рейсы дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. С 24 октября добавится третий еженедельный рейс по средам, передает avianews.
Авиакомпания будет использовать на рейсах самолеты Boeing 737-800 на 170 пассажиров. Время в пути составит около трех часов. Стоимость билетов составляет примерно 150 евро.
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