В 4 раза лучше прошлогодних: Укрзализныця отчиталась о своих финрезультатах с начала 2018-го

За первые 5 месяцев 2018 года (январь-май) Укрзализныця получила 382,4 млн грн чистой прибыли, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

По его данным, за пять месяцев финансовый результат до налогообложения улучшен в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 557,7 млн грн, что выше планового показателя в 2,4 раза, или на 324,1 млн грн, и на 343,2 млн грн больше результата пяти месяцев 2017 года (в 2,6 раза).

Кроме того, он отметил, что чистая прибыль компании за этот период на 176,8 млн грн или на 85,9% выше плана.

"Это дает нам все основания ожидать положительный результат работы компании за первое полугодие 2018", - отметил Кравцов.

EBITDA Укрализныци в январе-мае-2018 составила 6 млрд грн, рентабельность EBITDA - 17,3%.

Чистый доход компании от реализации продукции за январь-май 2018 года составил 34,5 млрд грн, при этом себестоимость реализованной продукции достигла 33,5 млрд грн. Доходы от перевозок выросли на 4,1 млрд грн, или на 15%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составили 31,6 млрд грн.

Расходы от перевозок в январе-мае составили 31,3 млрд грн, из них от грузовых перевозок - 22,6 млрд грн, пассажирских перевозок - 8,7 млрд грн.

Увеличение расходов по отношению к плану составляет 1,5 млрд грн (рост на 5%), а в отношении к результату аналогичного периода предыдущего года - 5,4 млрд грн (рост на 20,9%), в основном за счет удорожания топлива и материалов (индекс цен производителей промышленной продукции в январе-мае 2018 году составил 117,5% в сравнении с соответствующим периодом 2017 года).

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.