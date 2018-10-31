Уже завтра. Кличко рассказал, как будет работать электронный билет и где его можно купить

На сегодняшний день уже установили около 1,2 тыс. валидаторов

С 1 ноября в Киеве начинается тестирование работы электронного билета. Он будет действовать на все виды общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты.

Об этом Киевский городской глава Виталий Кличко заявил во время открытия Kyiv Smart City Forum 2018, передает его пресс-служба.

На сегодняшний день уже установили около 1,2 тыс. валидаторов – специальных считывающих устройств – в наземном общественном транспорте и модернизировали часть турникетов в метро. Мэр Киева пояснил, что е-билет – это специальная проездная карточка, которую в дальнейшем можно будет пополнять средствами на проезд.

Купить карты можно будет в кассах Метрополитена, Киевпасстранса, муниципальных и коммерческих киосках (Союзпечать, ТурИнфо, Т-Киоск). Планируется, что каналы продаж карточек будут расширяться за счет новых агентов по продажам.

"Пассажиру достаточно лишь поднести билет к валидатору. Проезд оплачен", – отметил Кличко.

При этом контролеры будут иметь специальные приборы для проверки транспортной карточки пассажира.

"Уже завтра, мы начинаем тестировать работу электронного билета. Нам надо на практике увидеть, как будет работать система, где есть слабые места, где проблемы. Чтобы устранить их, чтобы система запустилась полноценно", – отметил Кличко.

Он добавил, что введение электронного билета позволит столичной власти осуществлять учет реального пассажиропотока, благодаря которому будет понятно, кто, куда и сколько пассажиров перевез.

"Это поможет нам оптимизировать маршруты. А также – решить проблему компенсаций за льготный проезд. И чуть ли не самое главное – электронный билет – это контроль за оборотом средств в транспорте. Вывод больших сумм наличности из "тени", – подчеркнул Кличко.

Вместе с тем, он отметил, что киевская подземка стала пятой в мире, где начала работать система бесконтактных платежей банковской карточкой. "За время внедрения этой системы – с июня 2015 года – пассажиры 25 млн раз воспользовались платежной карточкой для бесконтактного прохода в метро", – отметил мэр.

Напомним, что в декабре 2017 года в городском транспорте Киева начали устанавливать оборудование для автоматизированной оплаты проезда. Единый электронный билет для всех видов наземного транспорта Киева планировали ввести к середине 2018 года.