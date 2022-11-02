Министр энергетики прокомментировал возможные изменения в руководстве государственных энергокомпаний

2 ноября, 10:53
Эксклюзив НВ
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко (Фото:President.gov.ua)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко (Фото:President.gov.ua)

Автор: Артем Ильин

В Министерстве энергетики не исключают смены топ-менеджеров в государственных компаниях энергетического сектора. Однако конкретики сегодня нет.

Вчера Герман Галущенко, министр энергетики Украины, прокомментировал возможные изменения в руководстве государственных энергетических компаний. «У меня всегда ко всем [руководителям компаний, подчиненным министерству] есть вопросы», — сказал Галущенко журналисту НВ Бизнес после пресс-брифинга с Кадри Симсон, еврокомиссаром по энергетике.

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Напомним, что вчера Кабинет министров Украины уволил Юрия Витренко с должности председателя правления НАК Нафтогаз Украины. Он окончательно покинет компанию 3 ноября.

На брифинге Герман Галущенко прямо не ответил о вероятности других изменений в топ-менеджменте государственных энергокомпаний в ближайшей перспективе. «Мне сложно сказать… Сегодня или завтра кто-то может написать заявление об увольнении и уйдет из компании», — сказал Галущенко.

Ранее сообщалось о прекращении полномочий генерального директора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона. Он планировал обжаловать это в суде.

Теги:   Еврокомиссия НАК Нафтогаз Украины Минэнерго Юрий Витренко Герман Галущенко

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