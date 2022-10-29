Уволенные топ-менеджеры Twitter получат 100 миллионов долларов 29 октября, 02:42 Маск уволил из Twitter трех топ-менеджеров (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Три топ-менеджера Twitter, которых уволил после покупки соцсети Илон Маск, получат в сумме 100 миллионов долларов.



Об этом сообщает Bloomberg.



Самая большая сумма достанется главному исполнительному директору Парагу Агравалу, который получит примерно 50 млн долларов.

Финансовый директор Нед Сигал и руководитель юридического, политического и трастового отделов Виджая Гадде претендуют на около 37 млн долларов и 17 млн долларов соответственно.

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СЕО Tesla и SpaceX Илон Маск планирует возглавить Twitter после завершения сделки по приобретению компании за $44 млрд.

Cреди первых решений Маска после завершения соглашения по Twitter были увольнения генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Также сообщалось, что был уволен Шон Эджет, основной консультант компании.

Ранее Маск заверил, что не будет сокращать 75% штата компании.