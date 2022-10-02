Утечка газа из трубы Северного потока-2 прекратилась — Датское энергетическое агентство 2 октября, 00:01 Утечка газа из Северного потока-2 прекратилась (Фото:REUTERS / Hannibal Hanschke)

Компания-оператор российского газопровода Северный поток-2 Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении утечки газа.

Об этом сообщило Датское агентство в Twitter.



"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что утечка газа на этом трубопроводе прекратилась", — говорится в сообщении.

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27 сентября появились сообщения о трех точках утечки на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 — две на первом и одна — на втором. Инцидент произошел неподалеку от побережья Дании и совпал с презентацией европейского проекта Балтийский поток, позволяющего поставлять из Норвегии в Польшу, через территорию Дании, до 10 млрд кубометров газа в год.

29 сентября Швеция сообщила о четвертой утечке газа из газопроводов Северный поток и Северный поток 2.



Власти Германии предполагают, что обе нити газопровода Северный поток и одна из двух нитей Северного потока-2 могут оказаться непригодными навсегда.



Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии инциденты с повреждением газопроводов Северный поток -1 и Северный поток-2 считают «умышленными актами диверсии».

В ЕС также заявили, что утечки на обоих газопроводах являются результатом умышленных действий.

Позже в НАТО также заявили о диверсиях и пригрозили решительным ответом.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».

