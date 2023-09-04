Больше чем просто бизнес. Устойчивое развитие и ESG-ценности во время войны: почему не нужно останавливаться 4 сентября, 14:00 Новости компаний unsplash

Начнем с небольшого бэкграунда. Один из крупнейших инвестиционных гигантов мира BlackRock оценивает сотрудничество с клиентами и акционерами, среди прочего, сквозь призму экологических, социальных и управленческих практик и политик (ESG — аббревиатура от Environmental, Social, and Governance). Это факт первый. А это факт второй: BlackRock участвует в создании инвестиционного фонда для восстановления экономики Украины, целью которого будет привлечение частного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов.

Итак, дальнейшее усиление инвестиционного климата в Украине, хотим мы этого или нет, будет происходить в системе координат устойчивого развития и ESG-ценностей. И да, сознательный, социально ответственный национальный бизнес должен хотеть этого, и вот почему.

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Фото: Татьяна Андрианова, СЕО «Октава Капитал», управляющий партнер Nota Group

Неизбежная реальность

Пандемия, экономический кризис, политические потрясения, экологические, демографические и социальные вызовы оставили глубокие шрамы в деловом ландшафте. Все это крайне негативно повлияло на потребителей, партнеров и бизнес. Мир остро нуждался в скоординированных действиях для восстановления равновесия. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что залогом этого равновесия является парадигма устойчивого развития, она является приемлемой для глобального мира новой системой координат, рассчитанной на будущее.

ESG — это фактически дорожная карта для выполнения бизнесом программ устойчивого развития, это комплекс операций, проектов, программ, направленных на ответственное взаимодействие с окружающей средой, обществом, стейкхолдерами (управленческая устойчивость). В зависимости от сферы, специфики работы, масштабов деятельности компания должна разработать индивидуальную ESG-стратегию, в которой один из компонентов может быть представлен в большей степени, а какой-то в меньшей.

Ценности ESG являются новым бизнес-требованием для компаний, которые являются частью глобальной бизнес-среды. Потому что, прежде всего, это о готовности брать на себя ответственность за принятые решения. В Глобальном опросе, который проводил в прошлом году PwC, говорится о том, что инвесторы видят устойчивость как приоритет для компаний, при этом важность социальных и экологических тенденций особенно велика в долгосрочной перспективе:

Инфографика: исследование PwC

В Украине же этот тренд только начал формироваться. ESG-отчеты готовит небольшое количество компаний и еще меньшее участвует в соответствующих рейтингах. На первый взгляд, война в Украине должна была бы сместить ESG-тренд в конец списка приоритетов украинского бизнеса. Но это не так. Широкомасштабное вторжение в Украину, циничное пренебрежение Россией всеми законами и правилами международного порядка лишь актуализировало потребность в ценностях как ориентирах.

ESG и война в Украине

С момента российского вторжения прошло полтора года, и этот геополитический кризис далеко не европейского масштаба (даже потому, что зерно, которое блокирует Россия в портах Одессы, предназначено странам за пределами европейского континента) изменил ландшафт для инвестирования в ESG. Война в Украине продемонстрировала, что ESG-концепция развивается и адаптируется в соответствии с мировыми процессами. Геополитические риски снова стали едва ли не важнейшей переменной для инвесторов, ведь никто не хочет полагаться на цепи поставок, которые являются рискованными и могут прекратиться в любой момент.

Европа (по крайней мере, цивилизованная) всячески стремится спрыгнуть (по крайней мере, начать «лечение») с «газовой иглы», минимизировать любую зависимость от ресурсов России, которая не умеет работать по приемлемым для всего мира правилам. ЕС планирует удвоить производство возобновляемых источников энергии до 2030 года. Переход к низкоуглеродной экономике во всем мире — это не что иное, как Е-компонент ESG-триады.

Но война в Украине — это еще и о социальной ответственности бизнеса перед своими клиентами, контрагентами и партнерами. Первой реакцией международных сознательных компаний на вторжение стало приостановление своей деятельности на территории России, и не только из-за экономических санкций. Агрессор стал страной-изгоем в демократическом мире. Продолжение сотрудничества со страной-террористом содержит в себе столько рисков, что позволить себе такое сотрудничество может только тот бизнес, который не рассчитан на долгосрочную деятельность, а только на здесь и сейчас, потому что «рубли, вымоченные в крови украинцев, не пахнут». Компании, которые продолжают вести бизнес в России, наталкиваются на мировой бан, репутационные риски и снижение их позиций в ESG-рейтингах. Ведь такое «слеповидение» агрессии и подрыва Россией фундаментальных принципов мира и безопасности, которые с таким трудом выстраивались в послевоенной Европе, умножают на ноль ESG-ценности, основанные на демократии и открытости.

Фото: unsplash

ESG и будущее Украины

Глобальные компании все чаще и чаще прибегают к внедрению этих принципов в свою деятельность. Это тренд здорового, ответственного бизнеса с ценностями. Это тренд бизнеса, который стремится не только зарабатывать, а и эффективно взаимодействовать с конкурентами, создать такую бизнес-среду, которая способна делать этот мир немножечко лучшим местом для будущих поколений. Все это — об ответственности.

Чем больше украинских компаний будут внедрять такие тренды в свою деятельность, тем глубже национальный бизнес будет интегрироваться в глобальный мир. Это как выучить новый иностранный язык для того, чтобы общаться «на равных». Только на этот раз вместо слов — действия.

Послевоенное восстановление Украины будет жадно нуждаться в международных инвестициях. И глобальный бизнес придет в страну, в которой с ним будут общаться на одном языке. Инвесторы придут в страну, в которой бизнес исповедует те же принципы, а правила поведения понятные, прогнозируемые и честные.

Как будущий член ЕС, Украина будет вынуждена следовать европейским трендам для того, чтобы национальный бизнес был конкурентоспособным на международной арене. В конце концов, от внедрения ESG увеличится и инвестиционная привлекательность самого бизнеса. Поэтому после войны на инвестиции смогут рассчитывать только те компании, которые будут закладывать ESG-ценности в свою деятельность и отчитываться о достигнутых результатах перед обществом.

Об ESG-стратегии надо заявить открыто, а обо всех результатах сообщать на ресурсах компании. При этом лучшим вариантом сообщения будет сравнительная статистика в формате до/после — например, как, благодаря внедрению ESG-проектов сократилось вредное воздействие на окружающую среду, насколько уменьшилось использование природных ресурсов, как изменился гендерный баланс в команде.

Для начала…

С чего начать компании, которая имеет небольшие бюджеты, но большое желание присоединиться к ESG-тренду? Для начала расставить приоритеты. Е-компонент предусматривает проекты по борьбе с отходами, загрязнением, уменьшением углеродного следа, по сознательному потреблению энергии, воды, природных ресурсов. S-компонент предусматривает борьбу с предвзятостью и различными формами дискриминации, внедрение политики разнообразия, справедливости и инклюзии, заботу о здоровье сотрудников, участие в благотворительных проектах, достойные условия труда, высокую корпоративную культуру. G-компонент — о борьбе с коррупцией, прозрачности ведения бизнеса, комплаенсе на всех уровнях.

Проанализируйте свою деятельность и определите дальнейшие ориентиры, проанализируйте своих конкурентов и не бойтесь обратиться за помощью или советом к тем, кто уже работает по ESG-стратегии.

Агрессия России, несмотря на всё остальное, актуализировала экологические проблемы. Поэтому высадка деревьев, чистка водоемов, сбор использованных батареек может стать не только вашим вариантом Е-компонента, но и путем укрепления корпоративной культуры.

Война определила направления социальной помощи для каждого из нас. Сейчас многие нацелены на ускорение Победы, поэтому сосредотачиваются на таких бытовых вещах, как:

— помощь коллегам с релокацией или адаптацией к новой среде;

— выплата заработной платы во время вынужденного простоя;

— компенсация семьям, раненым в результате боевых действий;

— помощь армии и силам территориальной обороны;

— гуманитарная помощь пострадавшим, внутренне перемещенным лицам.

Поэтому помогайте работникам и их семьям во время войны, поддерживайте их эмоциональное и психологическое состояние, обеспечьте страхование здоровья, пересматривайте их зарплаты, придерживайтесь гендерного баланса и будьте открытыми к миру. Присоединяйтесь и инициируйте благотворительные инициативы, организовывайте курсы по повышению квалификации для сотрудников — все это о социальной ответственности, или S-компоненте.

Проявляйте нулевую толерантность к коррупции, применяйте регулярные процедуры аудита, вводите комплаенс, позаботьтесь о надлежащих внешних и внутренних коммуникациях, введите этические правила поведения. Это все о G-компоненте.

Выбрав для себя курс на ESG-тренд, Группа компаний Октава сосредоточилась на тех направлениях, которые соответствуют внутренним ценностям и миссии компании: ECO (экологический контекст), кибер-безопасность и Military Tech, Global Ethic, Donate. По первому компоненту мы вводим проекты, которые уменьшают негативное влияние человека на окружающую среду. По второму — поддерживаем инновационные разработки молодых изобретателей, тесно взаимодействуем с КПИ и другими институтами. Третий компонент — Global Ethic — это корпоративный комплаенс на всех уровнях, развитие и внедрение в Украине международной культуры ведения бизнеса. Donate — это о различных волонтерских проектах, связанных с войной и преодолением негативных последствий войны. В частности, в рамках этого компонента мы помогаем сотрудникам, которые служат в армии, организуем сборы для ВСУ, взаимодействуем с благотворительными фондами-партнерами, оказываем юридическую помощь пострадавшим от войны и военным.

Одной из наших стратегических задач является восстановление экономики Украины и обеспечение рабочими местами. Под эгидой Nota Group, которая входит в Группу компаний Октава, стартовала социальная программа «PRO RECOVERY», которая направлена на развитие и усиление человеческого потенциала страны. Цель проекта — помочь профессионально восстановиться специалистам (бухгалтерам, аналитикам, кадровикам), которые в силу личных или внешних обстоятельств (пандемия или война) были вынуждены сделать длительную паузу в работе. Мы убеждены в том, что послевоенное восстановление страны потребует способного и мотивированного кадрового потенциала. От этого зависит будущее страны и устойчивое развитие экономики.

Мы выбрали такие ориентиры. Но каждый бизнес должен самостоятельно определиться со своими корпоративными ценностями и миссией бизнеса. И будьте уверены: современный бизнес — это больше чем просто бизнес. Современный бизнес должен сделать свой весомый вклад ради будущего, если, конечно, не хочет остаться историей.

Автор — Татьяна Андрианова, СЕО «Октава Капитал», управляющий партнер Nota Group