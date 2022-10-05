Пять пунктов. Еврокомиссия предложила план по предотвращению диверсий, как на Северных потоках 5 октября, 17:00 Урсула фон дер Ляйен представила план по предотвращению диверсий (Фото:Ursula von der Leyen/Twitter)

Еврокомиссия предлагает координацию усилий стран-членов по предотвращению возникновения новых угроз для безопасности энергетических поставок.

Об этом на пленарном заседании Европарламента заявила президент европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Укринформ.



«Трубопроводы и подводные кабели объединяют граждан Европы и компании с миром. Это живые линии данных и энергии. В интересах всех европейцев, чтобы эта критическая инфраструктура была лучше защищена. Для этого мы представим план из пяти составляющих», — сказала фон дер Ляйен.

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Первый пункт касается лучшей готовности к такого рода событиям. Предложения будут вынесены на голосование профильного комитета Европарламента уже на следующей неделе.

Во-вторых, предлагается провести стресс-тесты на критической инфраструктуре с целью выявления ее слабых мест. Тестировать планируется не только энергетическую инфраструктуру, а и другие секторі повышенного риска, такие как электрическая и цифровая инфраструктура.

Третий пункт- повышение эффективности реагирования с использованием Механизма гражданской защиты ЕС, в частности, в предоставлении целевой помощи странам-членам в случае критического прерывания ключевых сетей, например путем поставок горючего, генераторов или средств для убежища людей.

Четвертое направление — полное использование возможностей спутникового наблюдения для определения потенциальных угроз.

Пятое — усиление сотрудничества с НАТО и ключевыми партнерами Евросоюза, такими как США.

Напомним, ранее сразу три нитки Северных потоков вышли из строя. В целом Швеция и Дания заявили о четырех утечках газа. В компании Nord Stream AG заявили, что разрушение беспрецедентно и оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.



Власти Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна из двух ниток Северного потока-2 могут оказаться непригодными навсегда.

CNN со ссылкой на представителей западной разведки сообщает, что в районе утечки газа были замечены военные корабли и подводные лодки РФ.

