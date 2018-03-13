Уровень инфляции в Венесуэле за год превысил 6000%

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В феврале нынешнего года уровень инфляции достиг 80%

В феврале нынешнего года уровень инфляции достиг 80%

Уровень накопленной инфляции в Венесуэле за период с февраля 2017 года по февраль 2018 вырос на 6147 процентов, передает Reuters со ссылкой на комиссию по финансам национальной ассамблеи страны.

Согласно докладу ведомства, в феврале нынешнего года уровень инфляции достиг 80%, а с декабря 2017 года по февраль текущего превысил 231%.

"Если такая экспоненциальная скорость роста цен сохранится, то приготовьтесь к инфляции в 131985% в 2018 году", - цитирует агентство экономиста Анджела Альварадо.

Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле в годовом выражении за период с января 2017 года по январь 2018-го составила 4068%

Напомним, что 16 ноября Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) признала дефолт правительства Венесуэлы по государственному долгу и облигациям, выпущенным нефтяной госкомпанией PDVSA.

В ноябре инфляция в Венесуэле достигла 4100%.

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