Упрямство и общие ценности. Известные бизнесмены и СЕО – о том, что им помогает оставаться успешными

Каждая история успеха является уникальной, однако обмен опытом эффективного построения бизнеса помогает лучше адаптироваться к меняющемуся рынку. Во время лекции НВ "Правила бизнеса. Как стать первым в своем деле", состоявшейся 3 апреля, лидеры своих секторов поделились принципами работы.

Председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук проанализировал свой 35-летний опыт работы в банковском секторе и пришел к такому выводу:

“Существует два фактора, помогающие стать успешным и менять мир. Во-первых: момент осознания таланта и навыков значительно важнее, чем сам талант. Во-вторых: оказаться в нужном месте в нужное время и правильно поймать момент".

Совладелец Ukrainian Beer Company Group Игорь Гуменный делает ставку на ценности и уникальную корпоративную культуру, в соответствии с которой подбирает команду.

“Работа – это увлекательная игра, – считает Гуменный. – Представьте, что вы нашли работу, где, словно в детстве, не чувствуете усталости, поскольку делаете то, что приносит удовольствие. В нашей команде 5,5 тыс. человек, и, конечно, не может быть так, чтобы все были счастливы. Достаточно, чтобы подобными эмоциями вибрировали 5% сотрудников. Остальных мы обучаем. Как правило, со студенческой скамьи”.

Соучредитель Новой Почты Вячеслав Климов отметил, что именно стратегический принципы, на которых строится компания, помогают переживать турбулентности вроде обысков или появления новых игроков на рынке.

"Один из ключевых принципов – концепция логистического супермаркета, – говорит Климов. – Это означает, что компания ставит задачу делать не один сервис, а цепь, позволяющую крепче держать клиента. Во время недавних обысков нас спасла безумная лояльность клиентов".

Президент холдинга KM Core Евгений Уткин признался: "Девизом нашей компании было: "Всегда на шаг впереди". Но иногда мы слишком опережали время".

А совладелец холдинга !Fest Андрей Худо среди базовых принципов назвал дифференциация, уникальность и упрямство: "Когда делаешь в бизнесе что-то, что замахивается на смену культуры потребления определенного продукта, то это не может происходить быстро".

Все фото - Наталья Кравчук, НВ