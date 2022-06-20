За рекордную сумму. Уоррен Баффетт в последний раз продал на аукционе возможность пообедать с ним 20 июня, 11:10 Цей матеріал також доступний українською Уоррен Баффетт (Фото:Rick Wilking / Reuters)

Возможность пообедать с американским инвестором-миллиардером Уорреном Баффеттом продана на интернет-аукционе eBay за рекордные $19 млн.

В 2022 году 91-летний Баффетт выставил на аукцион возможность пообедать с ним в последний раз. За время проведения подобных аукционов с 2000 года ему удалось привлечь более $53 млн, пишет The Wall Street Journal.

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Анонимный покупатель встретится с главой компании Berkshire Hathaway в одном из любимых ресторанов Баффетта — стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке в ближайшие месяцы.

Весь доход от таких аукционов поступает в благотворительный фонд Glide Foundation, который обеспечивает медицинскую помощь и предоставляет бесплатную еду для нуждающихся.

Glide работает свыше 50 лет, он был любимым благотворительным фондом жены миллиардера — Сьюзен Томпсон Баффетт, которая умерла в 2004 году.

В последние два года аукционы не проводились из-за пандемии COVID-19.

В 2019 году возможность пообедать с Баффеттом получил основатель криптовалютной платформы Tron Джастин Сан, заплативший $4,57 млн, что на тот момент было рекордной суммой.

Баффетт, которого называют «оракулом из Омахи», является культовой фигурой для американских инвесторов и входит в число самых богатых людей мира.

По данным Forbes, Баффетт с состоянием в $93,4 млрд занимает 6-ю строчку в списке богатейших людей планеты.

По данным Bloomberg, он занимает 8-ю позицию с $93,3 млрд.

Ранее сообщалось, что сын Уоррена Баффетта, Говард Грэм Баффетт, управляющий фондом по искоренению глобального голода, встретился с Владимиром Зеленским в Киеве.

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