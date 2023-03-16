Unilever проинвестирует 20 миллионов евро в новую фабрику в Украине 16 марта, 18:41 Новости компаний Unilever

Сегодня компания Unilever объявила, что проинвестирует 20 миллионов евро в новое производство в Киевской области, чтобы поддержать растущий бизнес и засвидетельствовать долгосрочные обязательства. Начало строительства запланировано на этот год с ожидаемым открытием фабрики в 2024 году.

Новая фабрика создаст около 100 новых рабочих мест и производит средства личной гигиены, шампуни и гели для душа таких брендов, как Dove, Axe, TRESemmé, Clear. Завод будет снабжать товарами преимущественно украинский рынок, а также потенциально производить продукцию для других рынков Европы.

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Фабрика будет построена в соответствии с высокими экологическими стандартами с использованием технологий возобновляемой энергии, что будет способствовать достижению цели Unilever относительно чистых нулевых выбросов в рамках цепи создания стоимости до 2039 года.

Фото: Unilever

Василий Бовдилов, Генеральный директор Unilever Украина, прокомментировал:

«Эта инвестиция свидетельствует о нашей долгосрочной преданности стране и ее народу, нашим сотрудникам, клиентам и партнерам. Это также способ отметить 30-летие нашего бизнеса в Украине.

Новое производство создаст новые рабочие места, увеличит наши производственные мощности и, в первую очередь, удовлетворит потребности украинских потребителей высококачественными продуктами, изготовленными в соответствии с принципами устойчивого развития".

В настоящее время Unilever насчитывает более 100 сотрудников в Украине.

С начала полномасштабного вторжения компания сосредоточилась на обеспечении мер безопасности украинских работников и их семей.

Unilever также пожертвовала более 15 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи украинцам, тесно сотрудничая с учреждениями ООН и местными неправительственными организациями, чтобы доставлять помощь туда, где она больше всего нужна. Компания будет продолжать оказывать гуманитарную помощь, чтобы поддержать народ Украины.